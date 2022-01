40 proc. polskich przedsiębiorczyń ma problem z wyceną swoich produktów i usług. Zdaniem Polek 80 proc. kobiet zaniża swoje oczekiwania finansowe

Większość analiz i prac naukowych wskazuje, że w Polsce luka płacowa między zarobkami kobiet i mężczyzn wynosi obecnie około 20 proc. Jako przyczyny tego stanu Rzecznik Praw Obywatelskich podaje m.in. stereotypy związane z płcią, brak transparentności wynagrodzeń, gorszy dostęp do stanowisk kierowniczych i większy udział pracowniczek w źle opłacanych zawodach. Przekłada się na to niższy status materialny kobiet i zapewne nie wpływa dobrze na ich poczucie własnej wartości. Według badania Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką aż 66 proc. kobiet uważa, że ich wynagrodzenie nie jest adekwatne do kompetencji, dobrze oceniło je zaledwie 8,5 proc. Część kobiet decyduje się na założenie własnych biznesów. Jednak czy praca na własny rachunek automatycznie daje im umiejętność walki o swoje zarobki?

Niemal połowa polskich przedsiębiorczyń ma problem z wyceną swoich produktów i usług

Jak wynika z nowego raportu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, aż 40 proc. badanych przedsiębiorczyń ma problemy z wyceną swoich produktów i usług - 23 proc. z powodu niechęci do rozmawiania o pieniądzach, a 17,5 proc. z powodu nieznajomości cen konkurencji. Nieco ponad 43 proc. nie ma kłopotów z wyceną swoich produktów i usług. Natomiast wycena swojego czasu przychodzi z łatwością już tylko co piątej badanej. W sumie niemal ⅓ badanych sprawia ona kłopoty i wynika u 12,5 proc. z braku pewności siebie, a u 15 proc. z nieumiejętności określenia jego ceny. Ponad ⅓ czasami zdarza się prowadzić projekty lub brać w nich udział nieodpłatnie, a 13 proc. zdarza się to często. Niemal połowa uczestniczek badania przyznaje, że stresują ją rozmowy o pieniądzach i wynagrodzeniu.

Połowa przedsiębiorczyń uważa, że wycenia swoje usługi i produkty zgodnie ze stawką rynkową, czyli średnią lub prawdopodobną ceny w danej branży, a ⅕ nawet wyżej. Jednocześnie 14 proc. wycenia swoje działania poniżej stawki rynkowej. Mimo tego aż 40 proc. zdarzyło się usłyszeć, że ich stawki są niższe, niż u konkurencji, a tylko 13 proc., że wyższe. Mniej niż połowa czuła się zadowolona ze swojej wyceny.

Polki zaniżają swoje oczekiwania finansowe

Aż 80 proc. uczestniczek badania uważa, że kobiety zaniżają swoje oczekiwania finansowe, a zdaniem ¾ z tej liczby przyczyną jest - ponownie - brak pewności siebie. Potwierdzają to dane z innego badania Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, według których 36 proc. kobiet uważa brak pewności siebie za największą przeszkodę w rozwoju. Z kolei u tych, które zawyżają swoje oczekiwania finansowe, wynika to przede wszystkim z wiedzy i kompetencji - tak uważa niemal ⅓ ankietowanych.

O konkursie Bizneswoman Roku

Zgłoszenia do tegorocznej edycji Bizneswoman Roku, największego i najstarszego konkursu dla przedsiębiorczych Polek, można składać jeszcze tylko do 10 stycznia poprzez formularz on-line na stronie www.bizneswomanroku.pl. Zgłoszeń można dokonać w następujących kategoriach otwartych: Biznes Roku - Przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku - Przychód poniżej 10 mln złotych, Startup Roku, Mikrobiznes, Liderka w Nowych Technologiach, Działalność Społeczna, Organizacja przyjazna rodzicom, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - liderka, biznes, organizacja, Ograniczanie śladu węglowego, Organizacja dostępna osobom ze szczególnymi Potrzebami.

Organizator konkursu: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Partner strategiczny: Mastercard

Partner edukacyjny: Microsoft

Partnerzy kategorii: BNP Paribas, DPD Polska, IGT Poland, Google Cloud, HUAWEI, SKANSKA, Orange, NatWest Group

Partner merytoryczny: Accenture

Partnerzy konkursu: CCC, IKEA, Mokosh, Vital Voices, embaUW, Humanites, Perspektywy Women in Tech, Business Link

Patronat honorowy konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni medialni: TVN Grupa Discovery, Polska Press Grupa, Rzeczpospolita, Forbes Women, Wysokie Obcasy, Wysokie Obcasy Praca, Twój Styl, MamStartUp, Imperium Kobiet, Law Business Quality, ONA Strona Kobiet, ISBnews.TV, Think Tank.